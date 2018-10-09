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В Черниговской области Украины произошел взрыв на военном складе

Происшествия

Взрыв произошел в ночь на 9 октября

Ичня, Украина, 9 октября 2018, 07:40 — REGNUM  Взрыв на военном складе произошел в Черниговской области на Украине, сообщает 9 октября «112 Украина».

По данным генштаба ВСУ, взрыв произошел в районе города Ичня в ночь на 9 октября около 03:30 в 6-м арсенале. На данный момент на месте развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, из арсенала эвакуировали людей. Причины взрыва выясняются.

Напомним, на Украине уже не один раз происходили взрывы на военных складах и арсеналах. Так, 3 мая 2018 года в Балаклее Харьковской области загорелись военные склады с боеприпасами.

Отметим, в марте 2017 года в Балаклее уже горели склады с боеприпасами, тогда были эвакуированы жители из 10-километровой зоны вокруг очага возгорания.

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