В Черниговской области Украины произошел взрыв на военном складе

Ичня, Украина, , 07:40 — REGNUM Взрыв на военном складе произошел в Черниговской области на Украине, сообщает 9 октября «112 Украина».

По данным генштаба ВСУ, взрыв произошел в районе города Ичня в ночь на 9 октября около 03:30 в 6-м арсенале. На данный момент на месте развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, из арсенала эвакуировали людей. Причины взрыва выясняются.

Напомним, на Украине уже не один раз происходили взрывы на военных складах и арсеналах. Так, 3 мая 2018 года в Балаклее Харьковской области загорелись военные склады с боеприпасами.

Отметим, в марте 2017 года в Балаклее уже горели склады с боеприпасами, тогда были эвакуированы жители из 10-километровой зоны вокруг очага возгорания.