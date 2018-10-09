Момент обрушения моста в Приамурье попал на видео

Свободный, Амурская область, , 07:26 — REGNUM В городе Свободный Амурской области на железнодорожное полотно рухнули два пролета бетонного моста. Момент обрушения попал на видео, запись доступна для просмотра в YouTube.

Авария случилась 9 октября в районе улицы Михайло-Чесноковской. В момент обрушения под виадуком проезжал грузовой поезд, по мосту двигался грузовик.

На кадрах видна вспышка, сопровождающая обрушение. Заметно также, что пешеход прошел под мостом незадолго до происшествия.

Известно об одном пострадавшем — водителе грузовика. Он доставлен в больницу. На месте работают экстренные службы, обстоятельства ЧП устанавливаются.

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