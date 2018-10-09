В Приамурье на железную дорогу рухнул мост

Свободный, Амурская область, , 07:15 — REGNUM Обрушение двух пролетов виадука на железнодорожное полотно произошло в городе Свободном. Пострадал один человек, 9 октября сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Амурской области.

Авария случилась на улице Михайло-Чесноковской. В момент обрушения по мосту двигался грузовик, его водитель госпитализирован с травмами. Под мостом стоял грузовой поезд, пешеходов на мосту не было.

На месте ЧП работают экстренные службы. В региональном главке МЧС развернут оперативный штаб, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне похожее ЧП произошло в Надеждинском районе Приморья. Мост через реку Кипарисовка рухнул в тот момент, когда по нему ехал большегрузный автомобиль.

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