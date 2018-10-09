Вторник, 9 Октября 2018 года
08:04:06 МСК

В Приамурье на железную дорогу рухнул мост

Происшествия

В момент обрушения по мосту двигался грузовик, его водитель госпитализирован с травмами

Свободный, Амурская область, 9 октября 2018, 07:15 — REGNUM  Обрушение двух пролетов виадука на железнодорожное полотно произошло в городе Свободном. Пострадал один человек, 9 октября сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Амурской области.

Авария случилась на улице Михайло-Чесноковской. В момент обрушения по мосту двигался грузовик, его водитель госпитализирован с травмами. Под мостом стоял грузовой поезд, пешеходов на мосту не было.

На месте ЧП работают экстренные службы. В региональном главке МЧС развернут оперативный штаб, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне похожее ЧП произошло в Надеждинском районе Приморья. Мост через реку Кипарисовка рухнул в тот момент, когда по нему ехал большегрузный автомобиль.

Читайте также: В Приморье после проезда большегруза обрушился мост

Читайте развитие сюжета: Момент обрушения моста в Приамурье попал на видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить