В Забайкалье ищут живодёра, растерзавшего восемь котов и кошек

Чита, , 07:09 — REGNUM В одном из гаражных кооперативов города Могоча (Забайкальский край) после заявления местного жителя о пропаже кота правоохранители обнаружили место жестокой расправы над домашними животными, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Также известно, что несмотря на явные признаки преступления (восемь мёртвых котов и кошек с признаками насильственной смерти, а также — нож и верёвка с петлей), органом дознания вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Пришлось вмешаться прокуратуре: по результатам дополнительной проверки уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных») всё-таки возбудили, но живодёр пока не найден.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это не первый громкий случай с жестоким обращением с животными. Летом 2016 года «хабаровские живодерки» в составе группы расправились как минимум с 15 животными: птицами, кошками и собаками. После убийства и расчленения животных девушки фотографировали их останки и публиковали в социальных сетях.

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