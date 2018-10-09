Томичи перечислили погорельцам с Вавилова более 200 тысяч рублей

Томск, , 06:34 — REGNUM Жители Томска перечислили на областной благотворительный счёт в помощь погорельцам с улицы Вавилова 208 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

В том числе 182 тыс. рублей было перечислено через банк по реквизитам счёта; 26 тыс. рублей — через смс-сообщения на короткий номер 7715. Сбор средств продолжается. По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, заявления о предоставлении помощи семье из благотворительных средств будет рассматривать специальная комиссия. Одна из семей с Вавилова, 10, уже получила помощь. Деньги пошли на покупку питания и памперсов годовалому ребёнку. Также жильцам должна выплачиваться материальная помощь из областного бюджета.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в жилом пятиэтажном доме в томском Академгородке на ул. Вавилова, 10, произошёл 27 сентября. Площадь возгорания составила 680 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

2 октября депутаты гордумы Томска перераспределили 6,8 млн рублей на выплаты единовременной материальной помощи погорельцам. В среднем получилось порядка 21,7 тыс. рублей на человека. А 4 октября стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение полностью восстановить многоквартирный дом.

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