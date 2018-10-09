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В японском зоопарке сотрудник погиб от нападения тигра

Происшествия

В настоящее время полиция проводит проверку зоопарка

В японском зоопарке сотрудник погиб от нападения тигра
Тигр

Кагосима, Япония, 9 октября 2018, 06:01 — REGNUM  Сотрудник зоопарка в японском городе Кагосима погиб от нападения белого тигра, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что работники зоопарка обнаружили 40-летнего сотрудника с рваной раной шеи. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Отмечается, что мужчина перед тем, как потерять сознание от потери крови, успел выстрелить в животное дротиком с транквилизатором. В настоящее время полиция проводит проверку зоопарка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в контактном зоопарке в Челябинской области осел укусил ребенка. Ребенок не получил травм. После этого происшествия мать ребенка обратилась в надзорные органы, которые в ходе проверки контактного зоопарка выявили ряд нарушений.

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