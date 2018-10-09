ДТП в Челябинске: загорелась маршрутка с пассажирами

Челябинск, , 05:39 — REGNUM Маршрутное такси Ford Transit с пассажирами загорелась после столкновения с Chevrolet Lanos на одном из перекрестков в Челябинске, сообщает 74.ru.

Авария произошла в Калининском районе (перекресток ул. Героев Танкограда и пр. Победы) утром 8 октября. В результате удара загорелась легковушка, пламя с которой перекинулось на маршрутку (маршрут №112).

По словам одного из пассажиров, людей в салоне было много.

«Водитель еле-еле двери открыл, чтобы все вышли на улицу. Не знаю, кто был виноват в ДТП. Маршрутка ехала на зеленый сигнал светофора», — сказал челябинец.

Отметим, в этот же день пожар произошел в Челябинске в результате ДТП на улице Новороссийской. В 19:15 (время местное) столкнулись две легковушки и микроавтобус.

«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области четыре человека и одна единица техники», — сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

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