Следственный комитет завел уголовное дело после гибели ребенка в ванной

Москва, , 04:36 — REGNUM В Москве в районе Ясенево мужчина после работы обнаружил дома утопленного грудного ребенка в ванне, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Сообщается, что пока отец ребенка был на работе, дома с малышом оставалась мать. На момент обнаружения тела (8 октября) мать ребенка уже покинула квартиру, в настоящее время ее местонахождение неизвестно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетнего ребенка».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября управление СК РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — в отношении 26-летней матери ребенка, которая подозревается в нанесении тяжких увечий четырехмесячной дочери. Медики обнаружили у младенца черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ребенок в настоящее время находится в коме.