Болгарский генпрокурор прокомментировал убийство журналистки

София, , 04:12 — REGNUM Убийство болгарской тележурналистки Виктории Мариновой является актом «чрезвычайной жестокости», заявил генеральный прокурор страны Сотив Цацаров телеканалу TVN.

Также глава МВД Болгарии Младен Маринов заявил, что сотрудники его ведомства рассматривают все версии случившегося. Не исключается и то, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельности. В настоящее время ведется расследование, психологи МВД составляют психологический портрет убийцы. Силовики не исключают, что убийство мог совершить человек с психическими отклонениями.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 30-летней журналистки и ведущей телеканала TVN было найдено в парке города Русе 6 октября. Как сообщает полиция, журналистку неизвестный ударил по голове, изнасиловал и задушил. Следствие не исключает, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки, так как она занималась расследованием хищений из финансовых фондов Евросоюза.

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