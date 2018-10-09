При пожаре на Irving Oil в Канаде пострадали не менее пяти человек

Сент-Джон, Канада, , 04:10 — REGNUM При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil в Канаде пострадали пять человек, сообщает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что пятеро пострадавших являются сотрудниками компании. Они получили незначительные травмы. В настоящее время причина взрыва и последовавшего за ним пожара неизвестна. Как сообщает телеканал, на ликвидацию возгорания у пожарных ушло несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil произошел мощный взрыв. После взрыва на предприятии разгорелся пожар. Местные власти решили не проводить эвакуацию населения, однако призвали жителей близлежащих районов найти укрытие от дыма.

Читайте ранее в этом сюжете: Завод Irving Oil в Канаде продолжает гореть