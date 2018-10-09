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В Петербурге произошел пожар на дизельной котельной

Происшествия

Информация о взрыве не подтвердилась

Санкт-Петербург, 9 октября 2018, 02:42 — REGNUM  В Санкт-Петербурге вечером 8 октября произошел пожар на дизельной котельной на Волхонском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ленинградской области.

Ранее очевидцы сообщали о произошедшем взрыве на котельной, однако представители МЧС Ленобласти опровергли эту информацию. Пожар на котельной удалось потушить, пострадавших не было. Сейчас спасатели выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на территории промзоны в Подольске произошел пожар. Сообщается, что загорелось нежилое строение, площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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