Тропический шторм «Майкл» окреп до уровня урагана

Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Тропический шторм «Майкл», ранее сформировавшийся в Атлантике, усилился до уровня урагана, сообщает сайт американского Национального центра наблюдения на ураганами.

Отмечается, что эпицентр урагана находится в 80 километрах от Кубы и движется к берегам США. Ожидается, что ураган вскоре достигнет берегов штата Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября из-за тропического шторма «Майкл» власти американского штата Флорида объявили о режиме чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в готовность были приведены 500 членов нацгвардии США.

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