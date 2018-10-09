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Тропический шторм «Майкл» окреп до уровня урагана

Происшествия

И движется к Флориде

Вашингтон, 9 октября 2018, 01:24 — REGNUM  Тропический шторм «Майкл», ранее сформировавшийся в Атлантике, усилился до уровня урагана, сообщает сайт американского Национального центра наблюдения на ураганами.

Отмечается, что эпицентр урагана находится в 80 километрах от Кубы и движется к берегам США. Ожидается, что ураган вскоре достигнет берегов штата Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября из-за тропического шторма «Майкл» власти американского штата Флорида объявили о режиме чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в готовность были приведены 500 членов нацгвардии США.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Флорида из-за шторма «Майкл» введен режим ЧС

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Ураганы, шторма, бури
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