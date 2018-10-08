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В Венесуэле произошёл взрыв на газопроводе

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших нет

Каракас, 8 октября 2018, 23:59 — REGNUM  На севере Венесуэлы 8 октября произошёл взрыв на газопроводе, передаёт газета El Nacional.

Как сообщается, ЧП произошло в районе города Маракай в штате Арагуа. В результате взрыва начался пожар, в связи с чем были эвакуированы жители двух близлежащих населённых пунктов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщается, что в районе инцидента перекрыт участок автомагистрали, водителям рекомендовано заранее выбирать объездые пути.

Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.

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Происшествия на газопроводах
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