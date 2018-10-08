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Землетрясение на Гаити: Число жертв растет

Происшествия

Погибли 15 человек, ранения получили более 300 человек

Порт-о-Пренс, 8 октября 2018, 23:52 — REGNUM  Власти Гаити объявили об ещё одной жертва землетрясения на северном побережье страны, 8 октября передает агентство Reuters.

По последним официальным данным, число погибших в результате землетрясения 6−7 октября составляет 15 человек, ранения получили более 300 человек, разрушены оказались 40 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 октября на севере Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, 7 октября — афтершок магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился на северном побережье страны.

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Землетрясения
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