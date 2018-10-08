Житель Ижевска взорвал дом из-за плохого отношения к нему соседей

Ижевск, , 23:20 — REGNUM Житель Ижевска Александр Копытов, обвиняемый во взрыве дома на Удмуртской в ноябре 2017 года, действовал на фоне личной неприязни — соседи говорили о нем плохо, а он слышал их голоса. Об этом сообщила гособвинитель в суде Юлия Панова.

По ее словам, сам Копытов не присутствует на заседании, поскольку находится в больнице, сообщает РИА Новости.

«В ходе разбирательств… обвиняемый сообщил, что слышал голоса соседей, которые неприязненно о нем говорили. С его слов, он совершил преступление именно из-за этого», — отметила Панова.

В рамках рассмотрения суд изучает 60 томов дела, опросы 459 потерпевших и 30 свидетелей.

Панова уточнила, в ходе расследования выяснилось, что жильцы дома замечали за Копытовым странности, но не сочли их глобальными и не стали обращаться к медикам или в правоохранительные органы. На учете у психиатра обвиняемый не состоял.

«При этом сам Копытов сообщил следствию, что когда начал «слышать» голоса, сходил к неврологу, который порекомендовал наблюдение у психиатра, но мужчина не стал обращаться к специалистам», — рассказала Панова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 октября Верховный суд Удмуртии приступил к рассмотрению дела о взрыве дома в Ижевске по существу. Обрушение дома произошло 9 ноября 2017 года из-за взрыва бытового газа. В результате происшествия погибли семь человек, в числе которых двое детей. Пострадали 11 граждан.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В рамках расследования задержали сына хозяйки одной из квартир в рухнувшем подъезде. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). В рамках расследования был задержан сын хозяйки одной из квартир Александр Копытов.

По версии следствия, Копытов с использованием инструментов в кухне одной из квартир дома отсоединил газовый шланг от газового крана на отводе газовой трубы, в результате газ стал поступать в квартиру и смешался с воздухом, что и повлекло взрыв.

В марте 2018 года на время расследования уголовного дела его перевели в психиатрический стационар. В августе расследование было завершено, следствие попросило суд направить обвиняемого на принудительное лечение.

Согласно проведенной в ходе предварительного следствия психолого-психиатрической экспертизе обвиняемый признан невменяемым.

Прокуратура Удмуртии настаивает на применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому.

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