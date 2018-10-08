Завод Irving Oil в Канаде продолжает гореть

Сент-Джон, Канада, , 23:17 — REGNUM На нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil в канадской провинции Нью-Браунсвик продолжается пожар после мощного взрыва, на месте происшествия работают пожарные команды, 8 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Irving Oil, в результате взрыва были ранены несколько человек. Причины аварии расследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на НПЗ Irving Oil произошел ранее 8 октября. Громкий шум и тряска ощущались жителями города Сент-Джон, который находится в непосредственной близости от НПЗ. Эвакуации не проводилось, однако власти призвали жителей близлежащих районов найти укрытие от дыма.

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