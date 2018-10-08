Взрыв на НПЗ в Канаде привел к ранениям нескольких человек

Сент-Джон, Канада, , 21:27 — REGNUM Несколько сотрудников нефтеперерабатывающего предприятия на востоке Канады получили ранения от взрыва, сообщиает 8 октября пресс-служба компании-владельца завода Irving Oil.

По данным пресс-службы, взрыв и вызванный им пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Сент-Джоне привел к ранениям нескольких человек, выполнявших подрядные работы на территории предприятия.

«Среди постоянных и внештатных сотрудников завода никто не пропал без вести. Несколько человек, работавших по кратковременному контракту, получили не угрожающие жизни ранения», — указано на странице компании в Twitter.

Более подробную информацию пресс-служба обещает предоставить по мере развития событий.

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