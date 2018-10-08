В Ингушетии обстреляли автомобиль, водитель ранен

Магас, , 20:44 — REGNUM В Ингушетии ведется розыск преступников, обстрелявших 8 октября автомобиль «БМВ-325» в городе города Сунжа. Водитель машины с тяжелыми ранениями доставлен в Сунженскую центральную районную больницу и находится в реанимации,

Инцидент произошел около 11:30 на улице Калинина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону. Неизвестные, обстрелявшие машину, скрылись. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Ряд СМИ сообщает о якобы имевшей место кровной мести.

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Напомним, подобный случай произошел в Ингушетии весной 2018 года. 9 апреля в селении Экажево Назрановского района республики неизвестные из окна машины открыли огонь по автомобилю «Lada Priora» с номерами московского региона. Водитель автомобиля с тяжелыми ранениями госпитализирован в реанимационное отделение республиканской клинической больницы.

Летом 2017 года была обстреляна машина депутата Народного собрания Ингушетии Сет-Салима Ахильгова. Инцидент произошел в Назрановском районе республики.