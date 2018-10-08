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После драки с участием футболистов сборной России возбуждено уголовное дело

Происшествия

Ранее СМИ сообщили о драке футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с федеральным чиновником Минпромторга

После драки с участием футболистов сборной России возбуждено уголовное дело
Вячеслав Евдокимов
Александр Кокорин

Москва, 8 октября 2018, 20:32 — REGNUM  Московское управление МВД России возбудило уголовное дело по факту конфликта, произошедшего в одном из столичных кафе, сообщает 8 октября пресс-служба ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 УК России «Побои».

"Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошёл конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил о драке нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева с посетителем одного из московских кафе. По информации Mash, в результате конфликта пострадал глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД проверяет сведения о драке Кокорина и Мамаева с чиновником Минпромторга

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