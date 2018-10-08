Причиной отравления студентов в Татарии стали духи из местного магазина

Арский район, Татария, , 20:26 — REGNUM Все студенты, поступившие в больницу Арского района на прошлой неделе, выписаны, отобранные анализы патологий не выявили. Причиной недомогания студентов стала острая аллергическая реакция, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

Изъятые в колледже пробы воздуха соответствуют всем предъявляемым требованиям, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, установлено, что мать одной из пострадавших незадолго до происшествия купила духи, послужившие причиной недомогания, в одном из местных магазинов бытовой химии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая обратились в районную больницу с симптомами ингаляционного отравления неизвестным веществом, 16 из них были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, отравление произошло в связи с тем, что одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

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