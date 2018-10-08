МВД проверяет сведения о драке Кокорина и Мамаева с чиновником Минпромторга

Москва, , 19:41 — REGNUM Полиция начала проверку по факту конфликта в одном из московских кафе. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба столичного управления МВД России.

«По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сегодня утром в кафе стали участниками конфликта с другим посетителем.

По информации Telegram-канала Mash, в результате драки пострадал глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак. Пострадавший чиновник обратился с заявлением в полицию.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили изданию «Коммерсантъ», что Денис Пак, а также генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали при инциденте в Москве и находятся в медучреждениях.