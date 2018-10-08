Взрыв на пороховом заводе в Перми: возбуждено уголовное дело

Пермь, , 18:51 — REGNUM В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек на пороховом заводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СКР.

Напомним, завод находится в Кировском районе Перми. Трагедия произошла днём 8 октября. Погиб один рабочий.

Ещё двое рабочих были доставлены в больницы. Спасти их не удалось.

Уголовное дело заведено по факту (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Идёт опрос свидетелей. Фигурантов пока нет.

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