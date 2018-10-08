В Бурятии «чёрных лесорубов» оштрафовали на миллион рублей

Улан-Удэ, , 18:49 — REGNUM В Бурятии «чёрные лесорубы» получили условные сроки и штраф в размере 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 октября, в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Приговор двоим злоумышленникам вынесен в Мухоршибирском районе Бурятии. По данным РАЛХ, в октябре 2017 года 46-летний местный житель с напарником без правоустанавливающих документов заготовили древесину различных пород общим объёмом более 100 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 500 тыс. рублей.

Было установлено, что один из «чёрных лесорубов» нарушает закон не в первый раз. Он незаконно рубил деревья в августе, а в октябре привлёк к правонарушению своего друга. У мужчин есть семьи, они занимаются ведением подсобного хозяйства, имеют заработок от строительства по найму. К уголовной ответственности ранее не привлекались, свою вину признали, в содеянном раскаялись.

Мухоршибирский районный суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме этого, правонарушители обязаны выплатить штраф в общей сумме 1 млн рублей.

Незаконно заготовленная древесина будет обращена в доход государства.

Как уже сообщал ранее ИА REGNUM, по информации РАЛХ, «чёрных лесорубов» в Бурятии ловят практически ежедневно. С начала 2018 года сотрудники лесной охраны выявили в республике более 500 случаев незаконной рубки.

Читайте ранее в этом сюжете: Нарубил на 300 тысяч: «чёрные лесорубы» продолжают уничтожать леса Бурятии