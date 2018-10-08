Смена приборов учёта: тюменские энергетики предупреждают о мошенниках

Тюмень, , 18:42 — REGNUM На территории Тюменской области активизировались недобросовестные организации, которые убеждают граждан заменить имеющийся прибор учета электроэнергии на новый. Проделывают они это якобы в связи с окончанием срока межповерочного интервала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».

Сотрудники этих организаций при замене прибора учета самовольно снимают пломбы, установленные энергетиками. Данные действия незаконны, полагают в компании. Цены на замену счётчиков у таких организаций завышены. Зачастую оказывается, что и замены не требуется.

«Согласно действующему законодательству снимать пломбу с прибора учета могут только специалисты энергокомпании, с которой у потребителей заключен договор энергоснабжения», — напоминают энергетики.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, гражданам достаточно знать, когда заканчивается срок поверки установленного в их квартире прибора учёта электроэнергии.

Отметим, что ранее мошенники ставили в тюменских квартирах несанкционированные приборы учёта потребления газа, а также противопожарную сигнализацию. При этом пожарные извещатели предлагали гражданам по цене, завышенной в несколько раз.

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