Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 14 человек

Порт-о-Пренс, , 18:40 — REGNUM Власти Гаити заявили ещё о двоих погибших в результате разрушительного землетрясения на севере страны — общее число жертв выросло до 14 человек, 8 октября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гаити вечером 6 октября, афтершок магнитудой 5,2 — днем 7 октября. Большинство погибших находились вблизи эпицентра землетрясения, в Порт-де-Паи на северном побережье Гаити.

Землетрясение стало одним из самых сильных за все годы после катастрофы 2010 года, когда в результате землетрясения магнитудой 7,0 и серии афтершоков магнитудой более 5,0 погибли 223 тыс. человек.

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