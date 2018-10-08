Москвича задержали в аэропорту Сочи за дебош на борту самолёта

Краснодар, , 17:36 — REGNUM Пассажир авиарейса Москва — Сочи был задержан по прибытии в пункт назначения за нарушение общественного порядка на борту самолёта. Об этом 8 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от диспетчера аэропорта поступила информация о том, что один из пассажиров во время полёта в неадекватном состоянии нарушает общественный порядок и не реагирует на замечания бортпроводников», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после приземления к самолёту был направлен наряд ППС. Пассажир был задержан и доставлен в отдел полиции, а затем был направлен на медосвидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы, 28-летний житель Москвы привлечён к административной ответственности по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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