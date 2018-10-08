В Тюменской области задержали наркотический груз на 9 млн рублей

Тюмень, , 17:37 — REGNUM В Тюменской области задержали автомобиль «Пежо 307», напичканный наркотическими веществами приблизительно на 9 млн рублей. Водитель иномарки, 29-летний житель Новгородской области и 31-летний пассажир привлекли внимание полицейских своим неадекватным поведением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

При виде дорожных полицейских мужчины заметно нервничали. Сотрудники ДПС решили досмотреть автомобиль. В салоне была обнаружена сумка с килограммами наркотиков: гашиш общей массой почти шесть килограммов, 3,5 кг амфетамина т 2,87 граммов других синтетических наркотиков.

Впоследствии выяснилось, что запрещённые вещества предназначались для сбыта в Тюмени, Омске и Новосибирске.

На данный момент пассажир автомобиля арестован, а водитель привлечён к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.

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