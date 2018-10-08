Понедельник, 8 Октября 2018 года
16:45:08 МСК

Число жертв столкновения бензовоза и грузовика в Конго достигло 53 человека

Происшествия

В больницах по-прежнему находится 72 человека

Киншаса, 8 октября 2018, 15:13 — REGNUM  Число жертв столкновения бензовоза с грузовиком на западе Конго увеличилось до 53, заявили 8 октября в минздраве страны, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным ведомства, после столкновения, произошедшего поблизости от города Кизантю, местные жители поспешили собрать разлившееся из бензовоза топливо. В этот самый момент вспыхнул пожар, который затронул и близлежащие дома.

Помимо по меньшей мере 53 погибших, в больницах находятся 72 пострадавших. Президент страны Джозеф Кабила объявил 6 октября о трехдневном трауре в стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить