Число жертв столкновения бензовоза и грузовика в Конго достигло 53 человека

Киншаса, , 15:13 — REGNUM Число жертв столкновения бензовоза с грузовиком на западе Конго увеличилось до 53, заявили 8 октября в минздраве страны, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным ведомства, после столкновения, произошедшего поблизости от города Кизантю, местные жители поспешили собрать разлившееся из бензовоза топливо. В этот самый момент вспыхнул пожар, который затронул и близлежащие дома.

Помимо по меньшей мере 53 погибших, в больницах находятся 72 пострадавших. Президент страны Джозеф Кабила объявил 6 октября о трехдневном трауре в стране.