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В Северо-Казахстанской области ОПГ нанесли ущерб на сумму $5,4 млн

Происшествия

Одна из преступных группировок включала около 18 предприятий

Петропавловск, Казахстан, 8 октября 2018, 15:22 — REGNUM  Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила две организованные преступные группы (ОПГ), которые оказывали услуги по уходу от уплаты налогов, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

Одна из преступных группировок включала около 18 предприятий, вторая — подозревается в финансировании деятельности экстремистских групп. Незаконными действиями злоумышленники нанесли государству ущерб в размере 2 млрд тенге ($5,37 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 г. в Казахстане за получение взятки был задержан глава управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел на транспорте МВД страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане задержан глава управления по борьбе с ОПГ на транспорте

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Организованная преступность
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