В Тобольске арестован возможный поджигатель службы судебных приставов

Тобольск, Тюменская область, , 15:04 — REGNUM В тюменском городе Тобольске взят под стражу подозреваемый в поджоге помещения, где располагается служба судебных приставов. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, поджог помещения на первом этаже многоэтажного жилого дома был совершён 30 сентября 2018 года около 23:30 часов по местному времени. Из дома среди ночи были эвакуированы 83 человека, в том числе 32 ребенка.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога») и установлен подозреваемый.

Как утверждают источники некоторых местных СМИ, задержан ни кто иной, как бывший местный депутат, имущество которого арестовано судебными приставами по делу о разделе имущества с его бывшей супругой.

СУ СКР по Тюменской области имя арестованного не разглашает. В сообщении пресс-службы говорится лишь о признании мужчины в поджоге помещения из-за неприязни к сотрудникам УФССП России.

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