ЛНР: двое украинских военных подорвались на минах своего же подразделения

Луганск, , 15:04 — REGNUM В Донбассе на собственных минах подорвались два киевских боевика, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 8 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел 6 октября в одном из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Крякова. Во время передвижения два украинских солдата случайно активировали минно-взрывное устройство, которые было установлено военнослужащими того же подразделения. В результате оба солдата получили осколочные ранения.

Марочко отметил, что эти небоевые потери, вероятнее всего, будут списаны украинским командованием на мифические «обстрелы» со стороны ЛНР.

Напомним, ранее Марочко сообщал о пятерых украинских военнослужащих, получивших ранения во время взрыва собственных мин.