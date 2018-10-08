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ЛНР: двое украинских военных подорвались на минах своего же подразделения

Происшествия

Солдаты получили осколочные ранения

Луганск, 8 октября 2018, 15:04 — REGNUM  В Донбассе на собственных минах подорвались два киевских боевика, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 8 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел 6 октября в одном из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Крякова. Во время передвижения два украинских солдата случайно активировали минно-взрывное устройство, которые было установлено военнослужащими того же подразделения. В результате оба солдата получили осколочные ранения.

Марочко отметил, что эти небоевые потери, вероятнее всего, будут списаны украинским командованием на мифические «обстрелы» со стороны ЛНР.

Напомним, ранее Марочко сообщал о пятерых украинских военнослужащих, получивших ранения во время взрыва собственных мин.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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