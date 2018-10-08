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По факту гибели рабочего на заводе в Перми проводится проверка

Происшествия

По результатам проверку будет принято процессуальное решение

Пермь, 8 октября 2018, 14:47 — REGNUM  Следователи начали проверку по факту гибели рабочего на пороховом заводе в Перми, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что инцидент произошел днем 8 октября. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали. Они были госпитализированы в больницу, состояние их здоровья различной степени тяжести.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о хлопке газового баллона на предприятии поступило в 12:00 мск. В результате происшествия здание не пострадало, инцидент на технологический процесс не повлиял.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверку будет принято процессуальное решение.

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