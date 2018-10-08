Авиакомпания «Икар» винит «Уральские авиалинии» в инциденте в Жуковском

Жуковский, Московская область, , 14:36 — REGNUM Столкновение пассажирских авиалайнеров в подмосковном аэропорту «Жуковский» произошло по вине стоявшего не по разметке лайнера «Уральских авиалиний». Об этом агентству РБК рассказал пресс-секретарь авиакомпании Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар») Александр Сухоруков.

По его словам, самолет «Уральских авиалиний» стоял не по разметке, и его хвост выходил за линию ограничения.

«Мы все требования соблюдали, самолет ехал по осевой разметке, но из-за неправильной стоянки «Уральских авиалиний» задел их борт», — подчеркнул Сухоруков.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту столкновения двух самолетов в аэропорту «Жуковский» Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

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