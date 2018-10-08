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Авиакомпания «Икар» винит «Уральские авиалинии» в инциденте в Жуковском

Происшествия

По словам представителя авиакомпании «Икар», самолет «Уральских авиалиний» стоял не по разметке, и его хвост выходил за линию ограничения

Жуковский, Московская область, 8 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Столкновение пассажирских авиалайнеров в подмосковном аэропорту «Жуковский» произошло по вине стоявшего не по разметке лайнера «Уральских авиалиний». Об этом агентству РБК рассказал пресс-секретарь авиакомпании Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар») Александр Сухоруков.

По его словам, самолет «Уральских авиалиний» стоял не по разметке, и его хвост выходил за линию ограничения.

«Мы все требования соблюдали, самолет ехал по осевой разметке, но из-за неправильной стоянки «Уральских авиалиний» задел их борт», — подчеркнул Сухоруков.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту столкновения двух самолетов в аэропорту «Жуковский» Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

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