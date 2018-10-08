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Спасатели предупредили о порывистом ветре в Москве

Происшествия

По информации Росгидромета, в период с 13:00 до 17:00 часов 8 октября в Москве ожидается ветер с порывами 12–17 м/с

Москва, 8 октября 2018, 14:28 — REGNUM  В Москве сегодня, 8 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает главное столичное управление МЧС РФ.

«По информации Росгидромета, в период с 13:00 до 17:00 часов 8 октября в Москве ожидается ветер с порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Напомним, по данным синоптиков, в Москве температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, днем +6, +11. Ожидается сильный ветер, пройдут небольшие дожди. 9 октября ночью синоптики прогнозируют заморозки, столбики термометров могут опуститься до — 3 градусов. Однако 10 октября погода начнет улучшаться.

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