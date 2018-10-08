В белгородском роддоме скончались 22 младенца: СКР ищет виновных

Белгород, , 13:46 — REGNUM 22 младенца скончались в перинатальном центре при городской больнице №2 Белгорода с начала года. В самой больнице высокий уровень смертности объясняют тем, что ситуация с самого начала была сложной — 18 погибших детей появились на свет с экстремально низкой массой тела. Между тем, по информации «Коммерсантъ», по факту смерти детей СКР возбудил уголовное дело.

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По данным «Коммерсантъ», по факту гибели детей в белгородском перинатальном центре на прошлой неделе СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности, при этом подозреваемых либо обвиняемых в деле пока нет. Известно что дела возбуждены по нескольким фактам смерти новорожденных, при этом следователи проверяют все такие случаи в перинатальном центре с начала года.

Главврач горбольницы №2 Антон Бондарев прокомментировал ситуацию местному изданию Бел.ру.

«На сегодняшний день у нас умерло 22 ребёнка, из них 18 деток с экстремально низкой массой тела, а четверо — с врождённой патологией, несовместимой с жизнью. По этим случаям неоднократно были собраны комиссии: внутренние — нашего перинатального центра; комиссии областного перинатального центра; так называемые КИЛИ — комиссии по изучению летальных исходов, а также комиссии департамента здравоохранения. В наш адрес поступали прокурорские запросы и запросы следственного комитета. Всё это изучалось, проводился анализ каждого случая в отдельности и было подтверждено всеми специалистами, что такая ситуация имела место быть в плане патологии. И действия наших специалистов от начала до конца были абсолютно правильными», — сказал главврач.

«Мы беседовали с каждым из родителей, чьих деток не удалось спасти. Кто-то понял, что ситуация изначально была необратима, а кому-то наших объяснений не хватило, и они обратились в следственный комитет. Теперь следственные органы проведут проверку и вынесут своё решение по этой части», — сказал Бондарев.

Он также пояснил, что наибольшее число младенческих смертей в перинатальном центре было зафиксировано в июне-июле 2018 года: как раз в тот период был закрыт перинатальный центр областной клинической больницы, и рожениц с патологиями из всех районов Белгородской области принимал перинатальный центр городской больницы № 2.

«Наши реаниматологи до последнего борются за спасение каждого ребёночка — неважно, 500 граммов он весит или 1 500. Не до всего ещё, к сожалению, дошла наука. Мы постоянно совершенствуемся, каждый месяц кто-то ездит на стажировки. Всё делается для того, чтобы мамочки и детки выписывались от нас здоровыми и счастливыми», — сказал главврач.

Отметим, что перинатальные центры, как правило, специализируются на сложных случаях, а потому чаще всего именно на такие медучреждения приходится большинство летальных случаев. Вместе с тем, нарушения в таких центрах — тоже не редкость. Так, в Орловском областном перинатальном центре в январе 2016 года погибли восемь новорожденных детей. Тогда надзорные органы выявили массу нарушений в работе центра, в том числе, например, неправильно поставленные диагнозы. В Брянске расследуют уголовное дело о халатности в перинатальном центре, открытом лишь в начале 2017 года — здесь за три месяца скончались 11 детей.