В Калининградскую область завезли заражённую цветную капусту из Македонии

Калининград, , 13:42 — REGNUM Сотрудники Управления Россельхознадзора по Калининградской области в пункте пропуска ФКП СВХ «Сириус» при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии плодовоовощной продукции, прибывшей в Калининградскую область из Македонии, выявили опасного вредителя — живых насекомых цветочного трипса. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

Специалисты ФГБУ подтвердили наличие в цветной капусте опасного карантинного вредителя растений — западного (калифорнийского) цветочного трипса. В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации и по решению собственника 2 тонны цветной капусты направлены на обеззараживание.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.