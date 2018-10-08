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Кома и перелом ноги: в Ачинске мать подозревается в избиении младенца

Происшествия

Сначала мать поясняла, что в квартире на ребёнка упал тяжёлый предмет, затем призналась в том, что причинила ребёнку побои

Ачинск, Красноярский край, 8 октября 2018, 12:50 — REGNUM  В Ачинске (Красноярский край) 26-летняя ранее судимая мать подозревается в причинении тяжких травм четырёхмесячной дочери. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 октября, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, мать проживала в Ачинске с дочерью. Днём 3 октября девочку оставили в детскую больницу в состоянии мозговой комы. Медики обнаружили у младенца закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. В настоящее врем ребёнок остаётся в больнице.

Как уточнили в ведомстве, сначала мать поясняла, что в квартире на девочку упал тяжёлый предмет. Однако затем она написала явку с повинной, признавшись, что причинила ребёнку побои.

Расследование уголовного дела продолжается. Женщину могут лишить родительских прав.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в городе Дивногорске Красноярского края погиб трёхмесячный мальчик. Его 25-летний отец пояснил, что пытался успокоить кричащего младенца, после чего дважды ударил его рукой по лицу, укусил за туловище, выпил пива и лёг спать.

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В конце сентября жителя города Дивногорска, подозреваемого в убийстве младенца, арестовали на два месяца.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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