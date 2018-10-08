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Прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Жуковском

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Жуковский, Московская область, 8 октября 2018, 12:19 — REGNUM  Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух самолетов в аэропорту «Жуковский», сообщает 8 октября пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, 7 октября на территории аэропорта при заруливании на место стоянки самолет авиакомпании «Икар» соприкоснулся с воздушным судном «Уральских авиалиний».

В результате столкновения у последнего повредился левый подкрылок и аэронавигационный фонарь, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Лукоу» Нанкин на востоке Китая произошло столкновение двух пассажирских авиалайнеров.

Читайте подробнее: В аэропорту китайского Нанкина столкнулись два авиалайнера

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Авиапроисшествия
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