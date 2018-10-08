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На Чукотке возбудили дело после исчезновения 13-летней девочки

Происшествия

По статье «Убийство»

Анадырь, 8 октября 2018, 12:08 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в городе Анадырь на Чукотке, сообщает 8 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 4 октября ребенок вышел из дома и направился в школу, однако на занятиях девочка так и не появилась.

Школьница была одета в черную вязаную шапку с ушками, синюю куртку, черные зауженные джинсы и кроссовки черного цвета с белыми полосками, при себе имеет черный рюкзак с синим кантом.

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