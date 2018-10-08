В Кабуле прогремело два взрыва

Кабул, , 13:47 — REGNUM Официальный представитель начальника полиции Кабула заявил, что в столице прогремело два взрыва, целью которых были сотрудники сил безопасности.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», первый взрыв прогремел ранним утром на территории 16 полицейского округа Кабула.

Первый взрыв был осуществлен при помощи установленного на обочине дороги самодельного взрывного устройства. В результате этой атаки была подорвана полицейская машина, погиб один сотрудник правоохранительных служб.

Вскоре после первого взрыва погремел второй. К этому моменту на место первого взрыва прибыли сотрудники столичной полиции, а недалеко от места атаки собрались гражданские. Второй взрыв стал причиной гибели еще одного полицейского, шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения. В результате второго взрыва пострадало также три мирных жителя.

На данный момент ни одна террористическая группировка, действующая в Афганистане, не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.