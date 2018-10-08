В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка

Кудымкар, Пермский край, , 12:21 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края после гибели 14-летнего парня следственные органы возбудили уголовное дело. Силовики усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности, сообщили коррсепонденту ИА REGNUM 8 октября в СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 5 октября. Проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка.

В соцсетях обсуждая гибель подростка, пользователи отмечают, что парень был добрым и весёлым.