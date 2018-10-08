Понедельник, 8 Октября 2018 года
13:16:14 МСК

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка

Происшествия

Следователи усмотрели признаки преступления по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»

Кудымкар, Пермский край, 8 октября 2018, 12:21 — REGNUM  В Кудымкаре Пермского края после гибели 14-летнего парня следственные органы возбудили уголовное дело. Силовики усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности, сообщили коррсепонденту ИА REGNUM 8 октября в СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 5 октября. Проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка.

В соцсетях обсуждая гибель подростка, пользователи отмечают, что парень был добрым и весёлым.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить