Кабул, , 16:15 — REGNUM 7 октября официальные представители сил безопасности провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) заявили, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали уезд Сайдабад, расположенный в данной провинции. Бои между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, попытка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватить уезд началась с нападения на административный центр Сайдабада.

По словам местных жителей, боевики взяли под контроль и перекрыли трассу Кабул-Кандагар, тем самым ограничив связь провинции с другими регионами Афганистана.

Официальные представители Электрической компании Афганистана сообщили, что боевики перерезали несколько линий электропередачи. Это привело к отключению электричества в данном уезде, а также в провинциях Газни (столица провинции — г. Газни), Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) и Пактия (столица провинции — г. Гардез).

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что боевики взяли под контроль административный центр уезда Сайдабад.