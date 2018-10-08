Афганские полицейские убиты талибами* в ходе штурма полицейского участка

Кабул, , 18:49 — REGNUM Начальник управления полиции уезда Дара-и-Суфи Пайан, входящего в состав провинции Саманган (столица провинции — г. Айбак) заявил, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали один из контрольно-пропускных пунктов, расположенных на территории данного уезда, и убили по меньшей мере восемь сотрудников полиции.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», среди убитых также числится командующий данным контрольно-пропускным пунктом Хаджи Баймерад.

По словам начальника управления полиции уезда, вскоре после нападения боевиков группа полицейских и добровольцев постаралась отбить у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захваченный контрольно-пропускной пункт, боевики были вынуждены отступить.

Сообщается, что было ликвидировано четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще три получили ранения.

Начальник управления полиции уезда выразил озабоченность в связи с угрозой безопасности провинции, которую представляет движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).