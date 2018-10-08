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В Южной Корее найдены жертвы тайфуна «Конг-рей»

Происшествия

Удар стихии пришёлся на южные провинции Республики и остров Чеджу

Сеул, 8 октября 2018, 19:42 — REGNUM  7 октября появились сообщения о погибших и пропавших без вести в результате урагана «Конг-рей». От него пострадали южные провинции Республики Корея. По информации южнокорейского информационного агентства Yonhap, 2 человека стали жертвами стихии, ещё 1 числится пропавшим без вести. Кроме того, сотни жителей были эвакуированы из опасных районов, без электричества остались более 60 000 тысяч домов.

Как сообщает Yonhap, погибшие — двое мужчин 66 и 83 лет, пропавший без вести — 76-летний житель города Похан, которого не могут найти после масштабного наводнения. Всего в Южной Корее в результате наводнений и ураганного ветра повреждено 725 домов, преимущественно — в провинции Северная Кёнсан и на острове Чеджу. Ураган «Конг-рей» уже покинул территорию Южной Кореи и движется в сторону Тихого океана.

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Зарубежная хроника
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