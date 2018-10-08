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В пригороде Сеула взорвалось нефтехранилище

Происшествия

Взрыв произошёл утром в городе Коян

Сеул, 8 октября 2018, 13:58 — REGNUM  7 октября в пригороде Сеула, столицы Республики Корея, произошёл взрыв нефтехранилища, а затем начался сильный пожар. Об этом инциденте сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Взрыв произошёл на нефтяном комплексе в Кояне — важном узле переработки и транспортировки нефти. Пожарные на протяжении нескольких часов пытались погасить пламя, высота которого достигала десятков метров. Кроме того, работы осложнялись тем, что в хранилище находилось 77 миллионов литров топлива. Также при тушении применялись несколько пожарных вертолетов.

По информации издания, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, так как взрыв произошёл в нерабочее время. О его причинах пока не сообщается.

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Зарубежная хроника
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