В Пакистане ограбили резиденцию посла Шри-Ланки на тысячу долларов

Исламабад, , 22:25 — REGNUM 7 октября неизвестным злоумышленникам удалось проникнуть в резиденцию комиссара Шри-Ланки в Пакистане, Афганистане, Киргизии и Таджикистане, исполняющего обязанности посла, и выкрасть предметы интерьера резиденции Комиссара на сумму 1000 долл. США.

Как сообщает индийская газета «Джагран», главными предметами интереса злоумышленников стали люстры, украшающие резиденцию посла, а также краны для подачи воды в ванных комнатах резиденции. Несмотря на то, что ущерб от совершенного преступления не является крупным, сам факт проникновения ворот в резиденцию посла, за безопасность которой отвечают правоохранительные органы страны пребывания, вызвал недовольство правительства Шри-Ланки.

Страны Содружества наций, которое объединяет в себя бывшие колонии Великобритании, как правило, не отправляют послов для поддержания двусторонних отношений, а отправляют так называемых комиссаров, по сути выполняющих функции посла. Комиссар Шри-Ланки в Пакистане и Афганистане также аккредитован в качестве посла в Киргизии и Таджикистане.