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Украинские войска обстреляли 16 населенных пунктов ДНР

Происшествия

ВСУ не соблюдают режим тишины

Украинские войска обстреляли 16 населенных пунктов ДНР
John Crosby
Миномётный обстрел

Донецк, 8 октября 2018, 11:39 — REGNUM  Украинские войска 25 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 8 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберное и другое стрелковое оружие. В общей сложности украинские войска выпустили 133 единицы боеприпасов.

Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Широкая Балка, Доломитное, Озеряновка, поселки шахты им. Гагарина, шахты Трудовская и шахты 6/7, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк, Александровка, Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка.

В ходе обстрела в Озеряновке было нарушено электроснабжение.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие.

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Артобстрелы республик Донбасса
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