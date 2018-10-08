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Следователи проводят проверку после гибели ребенка под трамваем в Иркутске

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Следователи проводят проверку после гибели ребенка под трамваем в Иркутске
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

Иркутск, 8 октября 2018, 11:35 — REGNUM  Следователи проводят проверку по факту смерти 8-летнего школьника под колесами трамвая в Иркутске, сообщает 8 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Проверка начата по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности»).

Напомним, инцидент произошел утром 8 октября на перекрестке улиц Напольная и Ушаковская. Выходя из трамвая, школьник разговаривал по телефону и начал обходить транспортное средство с передней части. В этот момент общественный транспорт начал движение и наехал на ребенка. Школьник погиб на месте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Дорожно-транспортные происшествия
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