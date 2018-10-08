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Германия расследует обстоятельства гибели своего солдата в Литве

Происшествия

Литва в расследовании участия не принимает

Берлин, 8 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Министерство обороны Литвы обеспечило все возможности немецкой стороне провести расследование обстоятельств гибели немецкого солдата во время учений в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 октября. Солдат погиб 6 октября во время манёвров на полигоне в Пабраде — городке на северо-востоке Литвы, неподалёку от границы с Белоруссией. Несчастный случай произошёл во время столкновения бронетранспортёра с деревом.

О смерти военного проинформированы его родственники, это первый случай гибели иностранного военного в Литве после дислокации в стране батальона быстрого реагирования НАТО, которым руководит Германия.

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Милитаризация Прибалтики
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