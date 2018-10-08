Число погибших при взрыве в Кишиневе выросло до четырех человек

Кишинёв, , 11:21 — REGNUM При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в столице Молдавии Кишиневе было найдено тело четвертого погибшего. Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии, к настоящему моменту официально подтверждена гибель четырех человек — 30-летней женщины, 77-летнего мужчины, 4-летнего ребенка и еще одной женщины, личность которой пока не установлена, передает ИА REGNUM.

На месте взрыва продолжаются спасательные работы. Взрыв произошел вечером 6 октября в многоэтажном жилом доме на Московском проспекте в Кишиневе. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался газовый баллон, установленный незаконно. В доме использование газа проектом не предусмотрено. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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